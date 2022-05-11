Про це повідомляє Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти обстріляли із "градів" Зеленодольськ та Велику Костромку. Є руйнування, але обійшлося без жертв.

На Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення.