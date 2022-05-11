За день окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину
Упродовж 11 травня ворог тричі обстріляв Зеленопільску громаду на Дніпропетровщині
Про це повідомляє Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Окупанти обстріляли із "градів" Зеленодольськ та Велику Костромку. Є руйнування, але обійшлося без жертв.
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На Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення.
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