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За день окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину

11 травня, 2022 середа
19:37
війна з Росією

Упродовж 11 травня ворог тричі обстріляв Зеленопільску громаду на Дніпропетровщині

Про це повідомляє Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти обстріляли із "градів" Зеленодольськ та Велику Костромку. Є руйнування, але обійшлося без жертв.

  • На Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення.

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Дніпропетровщина
обстріли
Гради
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