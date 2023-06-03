За добу армія РФ вдарила по 24 населених пунктах Запорізької області: є загиблі та поранені
Російські війська за минулу добу, 2 червня, завдали 111 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілу 2 людини загинули, ще 5 поранені
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Зазначається, що росіяни завдали авіаударів по Новоданилівці та Ольгівському, тричі застосовував БПЛА в Гуляйполі та Чарівному, 14 разів бив із РСЗВ по Оріхову, Залізничному, Новоіванівці, Темирівці, Єгорівці. Також ворог здійснив 92 артобстріли по Оріхову, Преображенці, Гуляйполю, Малинівці, Степногірську, Кам'янському та навколишніх селах.
"Під час вечірньої атаки в Оріхові поранення отримав 62-річний чоловік. Його оперативно доставили до медичної установи", - йдеться у повідомлені.
Унаслідок обстрілу дві людини загинули, ще п'ять отримали поранення. Очільник додав, що зафіксовано ще 58 руйнувань житлових будинків та майна людей.
- Нагадаємо, 1 червня росіяни завдали 111 ударів по 22 містах і селах Запорізької області. Унаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 2 людини поранені.
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