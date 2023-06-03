Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Зазначається, що росіяни завдали авіаударів по Новоданилівці та Ольгівському, тричі застосовував БПЛА в Гуляйполі та Чарівному, 14 разів бив із РСЗВ по Оріхову, Залізничному, Новоіванівці, Темирівці, Єгорівці. Також ворог здійснив 92 артобстріли по Оріхову, Преображенці, Гуляйполю, Малинівці, Степногірську, Кам'янському та навколишніх селах.

"Під час вечірньої атаки в Оріхові поранення отримав 62-річний чоловік. Його оперативно доставили до медичної установи", - йдеться у повідомлені.

Унаслідок обстрілу дві людини загинули, ще п'ять отримали поранення. Очільник додав, що зафіксовано ще 58 руйнувань житлових будинків та майна людей.