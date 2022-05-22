За добу до України прибуло понад 41 тис. українців, натомість виїхало близько 37 тис. людей

Про це повідомили в Міністерстві Внутрішніх Справ України.

За даними відомства, 21 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 82 тисячі осіб та майже 20 тисяч транспортних засобів.

З цього числа тих, хто виїхав, близько 37 тис. людей. Понад 22 тис. з них перетнули кордон з Польщею, решта поїхали до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

"Тенденція щодо збільшення кількості громадян, які повертаються до України, наразі зберігається. За минулу добу прибули близько 45 тисяч осіб, з них понад 41 тисяча - українці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними прикордонників, лише за 18 травня, до України в'їхало понад 38 тисяч людей. При цьому виїхали – 35 тисяч.

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