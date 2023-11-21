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За добу на фронті сталося 33 боєзіткнення, ворог завдав 37 авіаударів по території України, - Генштаб

21 листопада, 2023 вiвторок
21:15
Війна з Росією ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО

Протягом доби, 21 листопада, окупанти завдали 37 авіаударів по території України. На основних ділянках фронту сталося 33 боєзіткнення, ЗСУ відбили атаки ворога на 4 напрямках

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Окупанти на Луганщині надають компенсацію для придбання вугілля та дров лише тим громадянам України, які отримали паспорт РФ

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово окупованих територій Луганської області. Так, з метою посилення морального тиску на українських мешканців Луганської області та примушення їх до отримання громадянства РФ, так званий російський окупаційний уряд ухвалив рішення, що отримати компенсацію для придбання вугілля та дров на опалювальний період зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ракетних військ за день уразили 3 райони скупчення, а також склад боєприпасів противника

Своєю чергою авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Росіяни завдали 4 ракетні удари та здійснили 19 обстрілів з РСЗВ по території України

Також, в ніч на 21 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 4 зенітні керовані ракети С-300, крилату ракету "Іскандер-К" та 10 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено крилату ракету “Іскандер-К” та 9 ударних БпЛА.

Окрім того, ворог атакував ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровського району Одеської області. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Також, за добу руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, будівля Центральної міської лікарні в м. Селидово Донецької області, шахти “Котляревська”, а також інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Леонівка, Попівка Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Клюси, Блешня, Леонівка, Бучки, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Біловоди, Басівка, Могриця Сумської області; Ветеринарне, Бударки Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії біля Сіверська Донецької області, успіху не мали. Ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба, Південне Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 8 атак. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах Роботиного та Кам’янського Запорізької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Урожайного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Лугівське, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Кам’янське, Приморське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Зміївки, Новоберислава, Козацького. Артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Берислав, Іванівка, Понятівка, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Удень 21 листопада ворог скинув 25 керованих авіабомб на населені пункти двох районів Херсонщини. Дістали поранення двоє цивільних мешканців.

Луганщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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