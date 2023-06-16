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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За добу на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 7 артпідрозділів росіян на вогневих позиціях

За добу на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень, ЗСУ уразили 7 артпідрозділів росіян на вогневих позиціях

16 червня, 2023 п'ятниця
07:13
Війна з Росією ЗСУ

Наразі вороже військо зосереджене на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках: намагається наступати та обстрілює мирні населені пункти України. Натомість ЗСУ нищать ворога

Про це у ранковому зведенні 16 червня повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів та 7 артпідрозділів окупантів на вогневих позиціях

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. 

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Також захисникам України вдалося знищити 20 іранських ударних БПЛА типу Shahed-131/136, БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та ще 3 розвідувальних дрони.

Росія завдала 5 ракетних та понад 60 авіаційних ударів по Україні за добу

Протягом 15 червня ворог завдав 5 ракетних ударів, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555 та Х-59. 

Крім того, завдав понад 60 авіаційних ударів, також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по Янжулівці, Галаганівці та Архипівці Чернігівської області. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області; Винторівка, Середина-Буда, Рожковичі, Дем’янівка, Баранівка, Фотовиж, Будівельне, Білокопитове, Стукалівка, Іскрисківщина, Яструбине, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційного удару в районах Веселого та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки на Луганщині та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. 

Завдав авіаційного удару в районах Райгородки і Макіївки Луганської області та Свято-Покровського на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка - Донецької.

На Бахмутському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки. 

Завдав авіаційних ударів неподалік Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку армія РФ завдала авіаударів в районі Авдіївки.

Здійснила артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Желане Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки. 

Вороже військо завдало авіаударів біля Новомихайлівки, Великої Новосілки, Малинівки, Малої Токмачки та Благодатного Донецької області. Водночас противник обстріляв з артилерії Красногорівку, Мар’їнку, Максимільянівку, Побєду, Новомихайлівку та Катеринівку.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. 

Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Золотої Ниви на Донеччині. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. 

Завдали авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області.

Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Червоне, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Преображенка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка, Херсон, Зимівник, Білозерка і Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

  • 15 червня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що Збройні Сили України мали успіхи під час штурму на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне, поблизу Бахмута, на Бердянському та Маріупольському - йдуть бої.

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