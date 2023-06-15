Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.

"Сили оборони продовжують проводити, як оборонні, так і наступальні дії, мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються жодної позиції не втрачено, тривають наступальні дії на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках", - заявив Ковальов.

Відтак на Бердянському напрямку бої тривають в районі Макарівки, Маріупольському - в районі Новоданилівки та Новопокровки.

"На Бахмутському напрямку підрозділи Збройних Сил України вели штурмові дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне: мали успіхи", - наголосив спікер.

Речник Генштабу ЗСУ розповів, що противник продовжує зазнавати великих втрат на полі бою.

"У населеному пункті Хмельницьке Запорізької області в приміщенні колишнього клубу окупанти організували шпиталь для військовослужбовців 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії окупантів. Загальна чисельність становить понад 100 поранених окупантів, переважна більшість доставлена з району міста Токмак", - додав Ковальов.