На Бахмутському напрямку ЗСУ мали успіхи під час штурмових дій, на Бердянському та Маріупольському - точаться бої: ситуація на фронті
Збройні Сили України мали успіхи під час штурму на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне, поблизу Бахмута, на Бердянському та Маріупольському - йдуть бої
Про це розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.
"Сили оборони продовжують проводити, як оборонні, так і наступальні дії, мають частковий успіх. Там, де українські воїни обороняються жодної позиції не втрачено, тривають наступальні дії на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках", - заявив Ковальов.
Відтак на Бердянському напрямку бої тривають в районі Макарівки, Маріупольському - в районі Новоданилівки та Новопокровки.
"На Бахмутському напрямку підрозділи Збройних Сил України вели штурмові дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне: мали успіхи", - наголосив спікер.
Речник Генштабу ЗСУ розповів, що противник продовжує зазнавати великих втрат на полі бою.
"У населеному пункті Хмельницьке Запорізької області в приміщенні колишнього клубу окупанти організували шпиталь для військовослужбовців 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії окупантів. Загальна чисельність становить понад 100 поранених окупантів, переважна більшість доставлена з району міста Токмак", - додав Ковальов.
- За останню добу Росія втратила гелікоптер, 580 солдатів, 3 крилатих ракети і 12 танків.
- Станом на ранок 15 червня Генштаб ЗСУ звітував, що ворог зосереджений на 4 напрямках фронту, за добу там відбулося майже 50 бойових зіткнень. Крім того, Сили оборони уразили 2 пункти управління, три ЗРК та 3 РЕБ окупантів.
- Натомість Інститут вивчення війни писав, що українські воїни в районі Кремінної на Луганщині могли ліквідувати близько 100 окупантів, ще стільки ж поранити.
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