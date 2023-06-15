Гелікоптер, 580 солдатів, 3 крилатих ракети і 12 танків: що втратила Росія за добу
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 217 910 військових, 3955 танків та 301 вертоліт
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3955 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14)
- артилерійських систем – 3793 (+10)
- РСЗВ – 604 (+1)
- засобів ППО ‒ 364 (+0)
- літаків – 314 (+0)
- гелікоптерів – 301 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9)
- крилатих ракет ‒ 1199 (+3)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24)
- спеціальної техніки ‒ 519 (+3)
Дані уточнюються.
- Станом на ранок 15 червня Генштаб ЗСУ зазначав, що ворог зосереджений на 4 напрямках фронту, за добу там відбулося майже 50 бойових зіткнень. Крім того, Сили оборони уразили 2 пункти управління, три ЗРК та 3 РЕБ окупантів.
- Також цієї ночі російське військо знову атакувало українські регіони крилатими ракетами Х-101/Х-555 й ударними дронами. ППО вдалося збити 1 ракету, 20 "шахедів" та "орлан-10".
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