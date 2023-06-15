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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти заявили про закриття медзакладу у Кам'янці на Запоріжжі, оскільки працівники відмовились від паспортів РФ, - Генштаб

15 червня, 2023 четвер
07:13
Війна з Росією

Російські окупанти повідомили про зачинення медичного закладу у населеному пункті Кам’янка Запорізької області. Там працівники відмовилися отримувати паспорти РФ

Про це повідомили 15 червня в facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У населеному пункті Кам’янка Запорізької області, на початку 2023 року окупанти шантажували працівників Центру первинної медико-санітарної допомоги, що у разі відмови від отримання паспорта РФ, грошове забезпечення буде знижено на 60 відсотків", - йдеться у повідомлені.  

Через те, що більшість працівників відмовились від отримання російських документів, російські окупанти повідомили про закриття лікувального закладу.

Росіяни завдали 38 авіаударів та здійснила 52 обстріли з РСЗВ по населених пунктах України за добу

Російська армія за минулу добу завдала ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22, 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 7 БПЛА типу "Shahed".

Під час атаки сила ППО було знищено 9 повітряних цілей - три крилаті ракети "Калібр" та 6 БПЛА "Shahed".

Усього, протягом минулої доби, ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Ворог зосереджений на 4 напрямках, відбулося майже 50 бойових зіткнень

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 49 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по населених пунктах Гірки Чернігівської області та  Веселе, Стариця і Бударки, Харківської області. Здійснив 16 мінометних та артилерійських обстрілів по населених пунктах Сумської області, 2 по Чернігівської області, а також обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області.  Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший, Масютівка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби росіяни проводили безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдав авіаудару біля Іванівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Кислівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки. 

Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Спірне, Роздолівка, Левадне, Краматорськ, Костянтинівка та Біла Гора. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Дружба, Торецьк, Олександропіль, Суха Балка, Нью-Йорк,  Троїцьке та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Там же, та біл, Новобахмутівки зафіксовано авіаудари. Росіяни здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Бердичі, Авдіївка, Уманське, Семенівка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове та Невельське на Донеччині.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Багатир, Гостре, Георгіївка, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Золотої Ниви. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Курахове, Максимівка, Єлизаветівка, Вугледар, Пречистівка, Времівка, Велика  Новосілка, Вільне Поле, Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них Зелене Поле, Новопіль, Нескучне, Новий Комар і Макарівка Донецької області; Новодарівка, Левадне, Червоне, Гуляйполе і П'ятихатки Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Гаврилівка, Республіканець, Берислав, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Сили оборони уразили 2 пункти управління, три ЗРК та 3 РЕБ окупантів

"Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника", - йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • У ніч на 15 червня російське військо знову атакувало українські регіони крилатими ракетами Х-101/Х-555 й ударними дронами. ППО вдалося збити 1 ракету, 20 "шахедів" та "орлан-10". 
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