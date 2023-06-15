Українські сили знищили російську крилату ракету та 20 "шахедів" під час нічної атаки
У ніч на 15 червня російське військо знову атакувало українські регіони крилатими ракетами Х-101/Х-555 й ударними дронами. ППО вдалося збити 1 ракету, 20 "шахедів" та "орлан-10"
Про це звітують у Повітряних силах ЗСУ.
Так, у період з 00:20 по 04:30 год 15 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами Shahed-136/131.
"Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95МС здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Натомість "шахеди" противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено силами та засобами Повітряних сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".
Крім того, знищено ворожий БПЛА оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку на східному напрямку.
- Уночі 15 червня жителі Дніпропетровщини, зокрема Кривого Рогу, а також Одещини чули вибухи. Це ворог знову здійснив атаку. В Одеській області ППО вдалося збити 13 "шахедів".
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