За добу на східному напрямку ворог втратив кілька рот особового складу, - Череватий
Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий зазначив, що східний фронт залишається епіцентром війни
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За добу на східному напрямку ворог втратив кілька рот особового складу. Ворог постійно зазнає ударів. Після Херсонського відступу, противник перебуває у стані шоку. Теж саме ЗСУ намагаються робити на Сході. Поки наші побратими б’ють ворога на Півдні, ми б’ємо їх на Сході", - підкреслив Череватий.
За словами речника, головними напрямками удару ворога є Бахмутський та Авдіївський напрямки.
"На Донеччині тривають найжорстокіші, найкривавіші бої, з найбільшими втратами ворога. Також бої тривають на Луганському напрямку. Ворогу не вдається прорвати оборону ЗСУ. Противник використовує всі види артилерії та застосовує радянську тактику лобових атак", - зауважив Череватий.
- 12 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Херсонської області.
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