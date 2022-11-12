За добу на східному напрямку ворог втратив кілька рот особового складу, - Череватий

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За добу на східному напрямку ворог втратив кілька рот особового складу. Ворог постійно зазнає ударів. Після Херсонського відступу, противник перебуває у стані шоку. Теж саме ЗСУ намагаються робити на Сході. Поки наші побратими б’ють ворога на Півдні, ми б’ємо їх на Сході", - підкреслив Череватий.

За словами речника, головними напрямками удару ворога є Бахмутський та Авдіївський напрямки.

"На Донеччині тривають найжорстокіші, найкривавіші бої, з найбільшими втратами ворога. Також бої тривають на Луганському напрямку. Ворогу не вдається прорвати оборону ЗСУ. Противник використовує всі види артилерії та застосовує радянську тактику лобових атак", - зауважив Череватий.

12 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Херсонської області.

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 80 210 солдатів, 2838 танків і 5730 бойових бронемашин

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