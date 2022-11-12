За час повномасштабної війни Росія втратила понад 80 тис. військових, 2838 танків і 5730 бойових бронемашин, - Генштаб
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 80 210 солдатів, 2838 танків і 5730 бойових бронемашин
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 листопада орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 80 210 (+810) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2838 (+24) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од.
- артилерійських систем – 1829 (+12) од.
- РСЗВ – 393 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 205 (+0) од.
- літаків – 278 (+0) од.
- гелікоптерів – 261 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1) од.
- крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од.
- спеціальна техніка ‒ 160 (+1) од.
Дані уточнюється.
- 12 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Херсонської області.
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