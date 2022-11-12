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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією За час повномасштабної війни Росія втратила понад 80 тис. військових, 2838 танків і 5730 бойових бронемашин, - Генштаб

За час повномасштабної війни Росія втратила понад 80 тис. військових, 2838 танків і 5730 бойових бронемашин, - Генштаб

12 листопада, 2022 субота
09:16
війна з Росією Втрати окупантів

Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 80 210 солдатів, 2838 танків і 5730 бойових бронемашин

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 80 210 (+810) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2838 (+24) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од.
  • артилерійських систем – 1829 (+12) од.
  • РСЗВ – 393 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 205 (+0) од.
  • літаків – 278 (+0) од.
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1) од.
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од.
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+1) од.

Дані уточнюється.

  • 12 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Херсонської області.

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російська армія
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Військові новини
Вбиті росіяни
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