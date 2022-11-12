Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 12 листопада орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 80 210 (+810) осіб ліквідовано

танків ‒ 2838 (+24) од.

бойових броньованих машин ‒ 5730 (+34) од.

артилерійських систем – 1829 (+12) од.

РСЗВ – 393 (+0) од.

засоби ППО ‒ 205 (+0) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1506 (+1) од.

крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4279 (+20) од.

спеціальна техніка ‒ 160 (+1) од.

Дані уточнюється.

12 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗСУ проводять стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Херсонської області.