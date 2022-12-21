За добу окупанти 23 рази обстріляли прикордоння Сумщини
Протягом доби, 21 грудня, окупанти 23 рази обстріляли Середино-Будську та Глухівську громади Сумської області
Про це повідомив голова сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його інформацією, по Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, зафіксовано 3 прильоти.
Глухівську громаду росіяни 20 разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню.
- У вівторок, 20 грудня, російські терористи завдали удару по Зноб-Новгородській громаді Сумської області, внаслідок чого біля кордону розірвались 19 мін.
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