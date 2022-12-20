На Сумщині внаслідок російського обстрілу біля кордону розірвались 19 мін

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни сьогодні із мінометів гатили по Зноб-Новгородській громаді. 19 мін розірвалися на прикордонні", - написав Живицький.

Обійшлося без жертв і руйнувань.

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