За добу окупанти обстріляли Донеччину 28 разів: 52 цивільні об'єкти зруйновані, є загиблі й поранені
Упродовж доби російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донеччини 28 разів
Про це повідомляє Національна поліція України.
Ворог завдав ударів по Маріуполю, Бахмуту, Соледару, Авдіївці, Лиману, Торецьку, Костянтинівці, Сіверську, Залізному, Бахмутську, Північному та Яблунівці. Обстрілювали мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів "Точка-У".
Через обстріли зруйновані 52 цивільні об’єкти, зокрема 3 школи. А також житлові будинки, промислові підприємства, фермерське господарство та об’єкти критичної інфраструктури.
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У Бахмуті 17 травня окупанти влучили ракетою у п'ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого одна людина загинула, а 9-річна дівчинка отримала поранення.
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Також російські загарбники здійснили авіаудар по підприємству з виробництва будматеріалів Knauf Україна у Соледарі Бахмутського району Донецької області.
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