За добу окупанти обстріляли Донеччину 28 разів: 52 цивільні об'єкти зруйновані, є загиблі й поранені

Про це повідомляє Національна поліція України.

Ворог завдав ударів по Маріуполю, Бахмуту, Соледару, Авдіївці, Лиману, Торецьку, Костянтинівці, Сіверську, Залізному, Бахмутську, Північному та Яблунівці. Обстрілювали мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії та ракетних комплексів "Точка-У".

Через обстріли зруйновані 52 цивільні об’єкти, зокрема 3 школи. А також житлові будинки, промислові підприємства, фермерське господарство та об’єкти критичної інфраструктури.

У Бахмуті 17 травня окупанти влучили ракетою у п'ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого одна людина загинула, а 9-річна дівчинка отримала поранення.

Також російські загарбники здійснили авіаудар по підприємству з виробництва будматеріалів Knauf Україна у Соледарі Бахмутського району Донецької області.

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