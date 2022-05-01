За добу ППО уразила 9 повітряних об'єктів РФ: 2 штурмовики Су-25 і 7 БпЛА
30 квітня підрозділи Повітряних Сил ЗСУ уразили 9 повітряних об'єктів російських військ
Оперативну інформацію поширило командування Повітряних сил ЗСУ.
"Цього разу протиповітряною обороною знищено два штурмовики Су-25 та 7 БпЛА російських окупантів. Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців.
Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер", - йдеться у звіті Повітряних сил.
У ЗСУ також відзначили, що українці все швидко освоюють і максимально ефективно застосовують, тому чекають на нові літаки від Заходу.
- 29 квітня військовослужбовець Національної гвардії України збив російський літак Су-25.
- Упродовж 30 квітня на Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили дев'ять російських атак, знищили вісім танків, систему артилерії, 24 одиниці бронетехніки, два Су-25 і чотири безпілотники "Орлан-10".
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