За добу ППО уразила 9 повітряних об'єктів РФ: 2 штурмовики Су-25 і 7 БпЛА

Оперативну інформацію поширило командування Повітряних сил ЗСУ.



"Цього разу протиповітряною обороною знищено два штурмовики Су-25 та 7 БпЛА російських окупантів. Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців.

Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер", - йдеться у звіті Повітряних сил.



У ЗСУ також відзначили, що українці все швидко освоюють і максимально ефективно застосовують, тому чекають на нові літаки від Заходу.



29 квітня військовослужбовець Національної гвардії України збив російський літак Су-25.

Упродовж 30 квітня на Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили дев'ять російських атак, знищили вісім танків, систему артилерії, 24 одиниці бронетехніки, два Су-25 і чотири безпілотники "Орлан-10".