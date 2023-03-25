За добу Росія вбила 2 мирних жителів Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Так від атак росіян загинули двоє мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Орлівці. Також поранень дістали три люди: в Бахмуті, Часовому Яру та Первомайському.

Загалом за час повномасштабної війни від рук ворога загинув 1431 мирний мешканець Донецької області, 3261 дістав поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі порахувати неможливо.