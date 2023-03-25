За добу Росія вбила 2 мирних жителів Донеччини
За добу 24 березня російська армія вбила двох мирних жителів Донецької області, трьох поранила
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко.
Так від атак росіян загинули двоє мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Орлівці. Також поранень дістали три люди: в Бахмуті, Часовому Яру та Первомайському.
Загалом за час повномасштабної війни від рук ворога загинув 1431 мирний мешканець Донецької області, 3261 дістав поранень. Це без урахування жертв у Волновасі та Маріуполі, де точну їх кількість наразі порахувати неможливо.
- Війська РФ 24 березня 67 разів обстріляли Херсонську область, випустивши загалом 301 снаряд із важкої артилерії та систем залпового вогню "град".
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