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Російська армія за добу 67 разів атакувала Херсонщину: є загиблі та поранені

25 березня, 2023 субота
08:42
війна з Росією російські військові окупанти

Війська РФ за минулу добу 67 разів обстріляли Херсонську область, випустивши загалом 301 снаряд із важкої артилерії та систем залпового вогню "Град"

Про це очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у telegram.

Зокрема зазначається, що сім обстрілів загарбники здійснили по самому Херсону - 23 снаряди влучили в житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, а також у медичний заклад.

"На жаль, є жертви. Дві людини загинули, шість - отримали поранення", - зазначив голова ОВА.

Також додається, що з визволених територій Херсонської області за добу вдалося евакуювати ще 59 громадян.  

  • У п'ятницю, 24 березня, російські терористи скоїли черговий злочин у Херсонській області.
  • За п'ятницю, 24 березня, російські терористи обстріляли території Есманської та Миропільської громад Сумської області.
Суспільство
російська армія
Херсонщина
окупанти
Військові новини
воєнні злочини Росії
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