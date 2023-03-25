Про це очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у telegram.

Зокрема зазначається, що сім обстрілів загарбники здійснили по самому Херсону - 23 снаряди влучили в житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, а також у медичний заклад.

"На жаль, є жертви. Дві людини загинули, шість - отримали поранення", - зазначив голова ОВА.

Також додається, що з визволених територій Херсонської області за добу вдалося евакуювати ще 59 громадян.