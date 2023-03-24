На Херсонщині росіяни обстріляли приватний будинок. Поранено місцеву жінку
У п'ятницю, 24 березня, російські терористи скоїли черговий злочин у Херсонській області
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Післяобіду росіяни вкрили вогнем село Кізомис Білозерської громади - один із боєприпасів влучив у приватний будинок. Пошкоджені дах, вікна та двері будинку. Дістала поранення місцева мешканка. Наразі вона шпиталізована - медики надають постраждалій необхідну допомогу", - пише ОВА.
- Нагадаємо, удень 24 березня російські окупанти прицільно обстріляли будинки мирних мешканців Білозерки Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще чотирьох поранено.
- Російська армія також вчергове обстріляла Херсон: окупанти атакували плавні, унаслідок чого є загиблий та поранений
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