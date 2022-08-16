За добу Росія втратила 150 військових, 4 танки та 1 гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти втратили близько 43 900 військових, 1880 танків, 4152 броньовані машини та 196 гелікоптерів
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну склали:
- особового складу - близько 43 900 (+150) осіб,
- танків ‒ 1880 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
- артилерійських систем – 989 (+4) од,
- РСЗВ - 263 (+2) од,
- засоби ППО - 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 196 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
- крилаті ракети - 1190 (+3),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
- спеціальна техніка - 92 (+0).
Також зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.
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