Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну склали:

особового складу - близько 43 900 (+150) осіб,

танків ‒ 1880 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,

артилерійських систем – 989 (+4) од,

РСЗВ - 263 (+2) од,

засоби ППО - 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 196 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),

крилаті ракети - 1190 (+3),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,

спеціальна техніка - 92 (+0).

Також зазначається, що найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.

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