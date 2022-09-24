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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія втратила 240 військових, 11 бойових бронемашин, 8 танків і літак

24 вересня, 2022 субота
09:33
війна з Росією Знищена техніка окупантів

З 24 лютого по 24 вересня Росія втратила на війні в Україні 56 300 військових, 2262 танки, 4807 бойових бронемашин і 255 літаків

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 24 вересня в Україні становлять:

  • особового складу ‒ близько 56 300 (+240)
  • танків  ‒ 2262 (+8) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од.
  • артилерійських систем – 1361 (+6) од.
  • РСЗВ – 327 (+1) од.
  • засобів ППО ‒ 170 (+0) од.
  • літаків – 255 (+1) од.
  • гелікоптерів – 220 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6)
  • крилатих ракет ‒ 240 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од.
  • спеціальної техніки ‒ 126 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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