За добу Росія втратила 240 військових, 11 бойових бронемашин, 8 танків і літак
З 24 лютого по 24 вересня Росія втратила на війні в Україні 56 300 військових, 2262 танки, 4807 бойових бронемашин і 255 літаків
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 24 вересня в Україні становлять:
- особового складу ‒ близько 56 300 (+240)
- танків ‒ 2262 (+8) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од.
- артилерійських систем – 1361 (+6) од.
- РСЗВ – 327 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 170 (+0) од.
- літаків – 255 (+1) од.
- гелікоптерів – 220 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6)
- крилатих ракет ‒ 240 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од.
- спеціальної техніки ‒ 126 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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