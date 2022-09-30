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Війна з Росією: хроніка
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За добу Росія втратила на війні 500 солдатів, 2 літаки та гелікоптер, - Генштаб ЗСУ

30 вересня, 2022 п'ятниця
09:19
війна з Росією Знищена техніка, танк

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 59 080 особового складу, 264 літаки та 225 гелікоптерів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 59080 (+500) осіб
  • танків ‒ 2338 (+13) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4932 (+23) од.
  • артилерійських систем – 1391 (+6) од.
  • РСЗВ – 333 (+2) од.
  • засоби ППО ‒ 176 (+1) од.
  • літаків – 264 (+2) од.
  • гелікоптерів – 225 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8)
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.
  • спеціальна техніка / ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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