Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали:

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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