За добу Росія втратила на війні в Україні 590 окупантів, 11 танків і 3 гелікоптери

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 25 лютого 2022 року до 9 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 111 760 (+590) осіб

танків – 3080 (+11) од.

бойових броньованих машин – 6147 (+17) од.

артилерійських систем – 2069 (+4) од.

РСЗВ – 434 (+3) од.

засоби ППО – 217 (+0) од.

літаків – 285 (+0) од.

гелікоптерів – 275 (+3) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1856 (+7)

крилаті ракети – 723 (+0)

кораблі / катери – 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4809 (+8) од.

спеціальна техніка – 183 (+0)

Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголосили у Генштабі.

В окупованому Донецьку 8 січня горів металопрокатний завод, на території якого російські військові розгорнули пункти ремонту та обслуговування пошкодженої техніки.

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