За добу Росія втратила в Україні 540 військових, 15 танків і 10 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 208 910 солдатів, 3802 танки та 3501 артсистему
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 208 910 (+540) осіб ліквідовано
- танків - 3819 (+15)
- бойових броньованих машин - 7490 (+12)
- артилерійських систем - 3501 (+27)
- РСЗВ - 575 (+0)
- засобів ППО - 335 (+2)
- літаків - 313 (+0)
- гелікоптерів - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3137 (+6)
- крилатих ракет - 1117 (+10)
- кораблів/катерів - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6267 (+28)
- спеціальної техніки - 465 (+7)
Дані уточнюються.
- Уночі на 2 червня ворожі війська застосували для ударів по Україні 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних Shahed. Українській ППО вдалося знищити усі повітряні цілі, зокрема на Київщині та Миколаївщині.
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