За добу Росія втратила в Україні 560 військових, 10 танків і 7 ППО, - Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 209 470 солдатів, 3829 танків та 3533 артсистеми
Про це звітує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 209 470 (+560) осіб ліквідовано
- танків - 3829 (+10)
- бойових броньованих машин - 7502 (+12)
- артилерійських систем - 3533 (+32)
- РСЗВ - 582 (+7)
- засобів ППО - 342 (+7)
- літаків - 313 (+0)
- гелікоптерів - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3165 (+28)
- крилатих ракет - 1132 (+15)
- кораблів/катерів - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6289 (+22)
- спеціальної техніки - 475 (+10)
Дані уточнюються.
- За минулу добу, 1 червня, росіяни втратили в Україні 540 військових, 15 танків і 10 крилатих ракет.
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