За добу Росія втратила в Україні 760 солдатів, гелікоптер та 6 безпілотників
Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 118 530 загарбників, 3136 танків, 1882 БПЛА, 287 літаків і 277 гелікоптерів
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на сторінці у фейсбук.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 118 530 (+760) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3136 (+6) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од.
- артилерійських систем – 2122 (+14) од.
- РСЗВ – 442 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од.
- літаків – 287 (+0) од.
- гелікоптерів – 277 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6)
- крилаті ракети ‒ 749 (+0)
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7) од.
- спеціальна техніка ‒ 190 (+0)
Нагадаємо, у ранковому зведенні від 19 січня пресслужба Генштабу зазначила, що українські воїни продовжують нищити ворога й відбили атаки в районах 14 населених пунктів, зокрема в Соледарі й Бахмуті. Проте ворожі війська обстрілюють Україну на різних напрямках та демонстративно проводять навчання в Білорусі.
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