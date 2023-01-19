За добу Росія втратила в Україні 760 солдатів, гелікоптер та 6 безпілотників

Про це поінформував Генштаб ЗСУ на сторінці у фейсбук.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.01.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 118 530 (+760) осіб ліквідовано

танків ‒ 3136 (+6) од.

бойових броньованих машин ‒ 6235 (+10) од.

артилерійських систем – 2122 (+14) од.

РСЗВ – 442 (+0) од.

засоби ППО ‒ 220 (+0) од.

літаків – 287 (+0) од.

гелікоптерів – 277 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1882 (+6)

крилаті ракети ‒ 749 (+0)

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4896 (+7) од.

спеціальна техніка ‒ 190 (+0)

Нагадаємо, у ранковому зведенні від 19 січня пресслужба Генштабу зазначила, що українські воїни продовжують нищити ворога й відбили атаки в районах 14 населених пунктів, зокрема в Соледарі й Бахмуті. Проте ворожі війська обстрілюють Україну на різних напрямках та демонстративно проводять навчання в Білорусі.

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