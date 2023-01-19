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Навчаннями в Білорусі РФ демонструє присутність біля кордону України, а ЗСУ відбили атаки в районах 14 міст та сіл - Генштаб

19 січня, 2023 четвер
07:18
війна з Росією російські війська окупанти

Українські воїни продовжують нищити ворога й відбили атаки в районах 14 населених пунктів, зокрема в Соледарі й Бахмуті. Проте ворожі війська обстрілюють Україну на різних напрямках та демонстративно проводять навчання в Білорусі

Про це у ранковому зведенні 19 січня повідомив Генштаб ЗСУ.

Минулої доби, 18 січня, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

ЗСУ уразили 3 пункти управління та 18 районів скупчення окупантів

Наша авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Також збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БПЛА "Мерлін-ВР".

А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Росія завдала 25 авіаударів та здійснила понад 85 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом доби противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Навчаннями в Білорусі росіяни демонструють присутність біля українського кордону 

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. 

У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону. 

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Попівка - Сумської; Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області.

Ворожі війська обстрілюють Україну з різних видів озброєння

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони біля Дружелюбівки на Харківщині та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник знову обстрілював Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні громадяни.

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