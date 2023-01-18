ЗСУ знищили мобілізованого російського ексхокеїста

Про це повідомляють російські ЗМІ.

30-річний Подставкін отримав повістку наприкінці жовтня і мобілізувався на війну проти України. Ще 8 грудня росіянин перебував у Ростові, а 28 грудня ЗСУ "демобілізували" терориста.

Раніше окупант був професійним хокеїстом. У своїй професійній кар'єрі він грав за "Мечел" і "Челмет". Був срібним призером чемпіонату МХЛ-Б.

Похорони окупанта відбулись 18 січня.

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