За добу Росія втратила в України 780 солдатів, 2 літака і гелікоптер, - Генштаб ЗСУ

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 26 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 123 860 (+780) осіб,

танків – 3175 (+14) од.

бойових броньованих машин – 6334 (+27) од,

артилерійських систем – 2169 (+15) од,

РСЗВ – 452 (+2) од,

засобів ППО – 220 (+0) од,

літаків – 292 (+2) од,

гелікоптерів – 282 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6),

крилатих ракет – 749 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19) од,

спеціальної техніки – 195 (+1).

Остаточні дані уточнюються.

Українські захисники уразили 26 районів скупчення окупантів й 4 склади з боєприпасами. Також ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 10 міст та сіл.

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