За добу Росія втратила в України 780 солдатів, 2 літака і гелікоптер, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні понад 123 тис. солдатів, 292 літаки та 282 гелікоптери
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Від 24 лютого 2022 року до 26 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 123 860 (+780) осіб,
- танків – 3175 (+14) од.
- бойових броньованих машин – 6334 (+27) од,
- артилерійських систем – 2169 (+15) од,
- РСЗВ – 452 (+2) од,
- засобів ППО – 220 (+0) од,
- літаків – 292 (+2) од,
- гелікоптерів – 282 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1908 (+6),
- крилатих ракет – 749 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4986 (+19) од,
- спеціальної техніки – 195 (+1).
Остаточні дані уточнюються.
- Українські захисники уразили 26 районів скупчення окупантів й 4 склади з боєприпасами. Також ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 10 міст та сіл.
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