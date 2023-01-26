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ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів, зокрема в Бахмуті й Мар'їнці

26 січня, 2023 четвер
07:49
війна з Росією ЗСУ

Українські захисники продовжують нищити ворога й уразили 26 районів скупчення окупантів й 4 склади з боєприпасами. Також ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 10 міст та сіл

Про це у ранковому зведенні 26 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 25 січня, завдала 14 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів.

Окрім того, знищено 2 ворожих літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, 4 БПЛА типу "Орлан-10" і один - типу "Суперкам".

Також Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Мар’їнка, Вугледар і Павлівка на Донеччині.

Ворог завдав 32 авіаційних і 10 ракетних ударів по Україні минулої доби

Протягом 25 січня противник завдав 37 авіаційних та 10 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Дніпро та Запоріжжя. Здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, під ураження потрапили і житлові будинки у Херсоні. 

За попередньою інформацією, вночі на 26 січня ворог застосував 24 ударних іранських дрони "Шахед-136". Всі вони знищені Силами оборони України.

Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Росіяни не припиняють наступів на Бахмутському й Новопавлівському напрямках

Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник обстріляв райони Леонівки, Ясної Поляни та Михальчиної Слободи Чернігівської області та Будівельного, Волфиного і Тимофіївки на Сумщині.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони двадцяти населених пунктів. Серед них - Бударки, Вовчанські Хутори, Липці, Вовчанськ, Красне і Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Синьківка, Іванівка, Котлярівка і Табаївка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Невське Луганської області та Веригінського лісництва та Ямполівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали двадцять два населені пункти, зокрема, Іванівське, Краснополівка, Спірне, Бахмут, Озарянівка, Нью-Йорк, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Бердичі, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони двадцяти п’яти населених пунктів, Серед них - Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села. 

Постраждали двадцять населених пунктів, зокрема, Берислав, Антонівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Новокаїри, Републіканець та Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Росія планує наступну масову мобілізацію в Криму на кінець лютого

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим ворог проводить підготовчі заходи до чергової хвилі мобілізації. 

Так, до 29 січня поточного року всі так звані державні, та приватні установи повинні подати списки осіб на бронь до військових комісаріатів. Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого. 

Водночас з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та в установах будуть припинені, а всі заплановані кошти - перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України.

  • Вночі на 26 січня у низці регіонів країни, зокрема в Києві, оголошували повітряну тривогу. Сили оборони збивали ворожі дрони, які атакували Україну.

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