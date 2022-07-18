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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За добу росіяни обстріляли Сумщину понад 50 разів

За добу росіяни обстріляли Сумщину понад 50 разів

18 липня, 2022 понедiлок
01:05
війна з Росією На фото наслідки обстрілу на Сумщині

Внаслідок російських обстрілів 17 липня у Сумській області пошкоджена водонапірна вежа та будівлі

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, о 13 годині ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді. Після 18 години почався артобстріл зі ствольної артилерії, було 26 приходів по Шалигінській громаді. Згодом обстріляли Білопільську громаду.

"Близько двадцятої тридцять розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів. Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа та господарські будівлі місцевого підприємства", - сказав очільник області.

  • Близько 14:00 - 15:00 17 липня в Запоріжжі лунали вибухи. Росіяни стріляли по містах і селах на лінії фронту, призводячи до пожеж на полях.

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