За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини
За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: двох у Великій Новосілці, одного у Сіверську та одного у Водяному
Про це повідомив голова Донецької ОВА Дмитро Кириленко.
"Росія вбиває цивільних! За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Великій Новосілці, 1 у Сіверську та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!"- написав Кириленко.
- Нагадаємо, на Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин
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