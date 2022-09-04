За добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Дмитро Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Великій Новосілці, 1 у Сіверську та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!"- написав Кириленко.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин

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