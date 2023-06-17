Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією За добу російська армія обстріляла 10 областей: є постраждалі, 7 людей загинуло. Ситуація в регіонах

За добу російська армія обстріляла 10 областей: є постраждалі, 7 людей загинуло. Ситуація в регіонах

17 червня, 2023 субота
10:35
Війна з Росією обстріл

За минулу добу російська армія обстріляла 10 українських областей, внаслідок чого семеро людей загинуло та понад 25 дістали поранення

Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях. 

Київщина: внаслідок атаки 16 червня пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарчих споруд. З приватні будинки зруйновано.

Також внаслідок падіння уламків виникли займання лісової та трав’яної підстілки. Всі займання локалізовані. 

Чернігівщина: за добу армія РФ завдала мінометних та артилерійських 8 обстрілів по Новгород-Сіверському району. У селі Семенівської громади через мінометний обстріл сталася пожежа у житловому секторі, згоріли 4 господарські споруди, пошкоджено житловий будинок. Без жертв.

Сумщина: вночі та зранку зафіксовано 10 обстрілів мінометних та артилерійських та обстрілів зі стрілецької зброї по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області.

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. За попередніми даними — без наслідків.

Також вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Запорізька область: ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області: тричі атакував Гуляйпільське з БПЛА, здійснив 16 ударів з РСЗВ по Новоданилівці, Гуляйполю, Ольгівському, Чарівному та 78 артобстрілів по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському та інших прифронтових селах.
Додалося ще 15 зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: вночі під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь. 
У місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків, понівечені господарські споруди та лінії електропередач.

Армія РФ впродовж дня накривала Нікополь важкою артилерією. Через ворожі удари в місті пошкоджені 17 приватних будинків та 16 господарських споруд. Побиті 3 газопроводи і лінія електропередач. 

Також відомо, що від поранень загинув 81-річний чоловік і постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення. 

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населеному пункту Бударки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.

Минулої ночі під час ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району, пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.  У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу отримав поранення та був госпіталізований чоловік.

Луганщина: вчора рашисти відкривали вогонь уздовж усієї лінії фронту. Під артилерійські та мінометні удари потрапили Новоселівське, Стельмахівка, Невське та Білогорівка.

Донеччина: вчора росіяни обстріляні 9 населених пунктів, серед яких: Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Авдіївка, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, с.Богоявленка, Торецьк.

Пошкоджено 4 житлових будинки,  господарча споруда, 2 магазини, школа. Одна людина загинула. 

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також ввечері ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. 

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 75 обстрілів, з них по Херсону — 9 обстрілів. Російські військові поцілили у райони 26 населених пунктів області. 

Всього за добу внаслідок російської агресії 2 людини загинуло, 25 - дістали поранення. 

Вчора російська армія масованим вогнем вкрила Херсон, – гатили по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. Внаслідок російських терористичних ударів поранення отримали  23 людини, серед них троє – це діти.

Також російська армія вкрила вогнем з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав. Терористи били по житлових будинках, через влучання в одну з осель загинуло подружжя. 

Також гатили й по Білозерці, поранено 37-річну жінку. У селищі Шляхове Бериславського району через російський обстріл житлового будинку постраждав 49-річний чоловік. 

  • У ніч з 15 на 16 червня російські терористи атакували південні регіони України безпілотниками. Так, уночі протиповітряній обороні Повітряних сил вдалося знищити два іранських ударних БПЛА Shahed-136/131 на південному напрямку - у Миколаївській області.
  • У п'ятницю, 16 червня, російські війська розпочали завдавати ударів по Україні. Під прицілом ворога опинилася столиця, там працює ППО. Еспресо слідкує за подіями у режимі реального часу.
Україна
російська армія
Київщина
Луганщина
Миколаївщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Харківщина
Військові новини
Читайте також:
окупанти
14 червня, 2023 середа
У Пологах окупанти перевдягаються у цивільне і кидають блокпости, в місті поменшало військової техніки, - мер
НАТО
16 червня, 2023 п'ятниця
Кулеба закликав Столтенберга відмовитись від ПДЧ при вступі України до НАТО
Дмитро Медведєв
14 червня, 2023 середа
Медведєв заявив, що демілітаризована зона між РФ та Україною має проходити біля Львова
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.8
    Купівля 36.8
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.14
    Продаж 40.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
17 червня
10:56
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Є підозра, що у Білорусь завезено стратегічний ядерний комплекс "Тополь-М" радіусом дії 12 тис. км, - засновник "Білого легіону" Бульба
10:46
Каховська ГЕС, підтоплення
На Херсонщині підтопленими залишаються 28 населених пунктів, однак рівень води знижується
10:29
російський гелікоптер Мі-28
Росія отримала тимчасову перевагу в авіації на півдні України, - британська розвідка
10:22
Ексклюзив
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ, - Плетенчук
10:05
ЗСУ, контрнаступ
Міноборони: Україна перехоплює ініціативу на полі бою, але потрібна зброя дальністю до 200 км
10:05
OPINION
Орест Сохар
Україна в НАТО: компроміс від Столтенберга
09:36
Міхеїл Саакашвілі
Саакашвілі заявив про намір повернутися у грузинську політику
09:19
Miura-1
Іспанський стартап PLD Space в останній момент скасував запуск ракети-носія Miura-1
09:00
Анонс
Євро-2024, Кріштіану Роналду, збірна Португалії
Відбір на Євро-2024: розклад матчів і трансляцій 17 червня
08:54
Ексклюзив
Валерій Чалий
Судилище РФ над азовцями - це воєнний злочин, треба ставити питання перед міжнародними партнерами, які сприяли виходу бійців із Маріуполя, - Чалий
08:47
США, Південна Корея
США підтримують зусилля щодо розвитку "зрілих" китайсько-південнокорейських зв'язків, - МЗС Південної Кореї
08:16
втрати окупантів
Повномасштабне вторгнення в Україну: за добу Росія втратила 670 військових, 12 танків та гелікоптер
08:06
Огляд
Кінець націоналізму, хто вбив Аллу Горську і матюки для малюків – 5 книг не для слабких чи легкодухих
08:03
OPINION
Сергій Таран
Африканський "мирний план" безперспективний
08:00
Віктор Циганков, збірна України
Кваліфікація Євро-2024: результати усіх матчів 16 червня
07:12
Японія
Представники понад 20 японських компаній планують відвідати конференцію з відновлення України у Лондоні
06:58
ЗСУ війна проти РФ
ЗСУ за добу завдали 17 ударів по зосередженні особового складу противника та знищили ворожий вертоліт Ка-52, - Генштаб
06:31
НАТО
НАТО створило центр захисту морської інфраструктури через загрозу російських диверсій
06:23
Лукашенко і Путін
ISW: Заяви РФ про передачу ядерної зброї закріплюють військовий контроль над Білоруссю
06:00
Єнс Столтенберг
Байден проситиме Столтенберга залишитись на посаді генсека НАТО, - ЗМІ
05:34
Естонія
Вперше у Європі: уряд Естонії розробив механізм конфіскації заморожених активів РФ на користь України
05:06
У Росії масове отруєння контрафактним сидром
Міністр охорони здоров'я РФ озвучив остаточну кількість жертв отруєння сидром
04:38
Каховська ГЕС
У Росії через підрив Каховської ГЕС росте невдоволення війною в Україні, - ISW
04:10
Круїзний лайнер Icon of the Seas
У Фінляндії завершили будівництво найбільшого у світі круїзного лайнеру
03:42
кокаїн у мішках з вугіллям
У Великій Британії в мішках з вугіллям виявили 1,6 тонни кокаїну
03:14
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Пілоти ЗСУ можуть освоїти F-16 за чотири місяці, технікам потрібно більше часу, - Резніков
02:46
Ентоні Блінкен
Держдеп США назвав "жахливою іронією" обстріл РФ Києва під час візиту лідерів з Африки
02:18
Сиріл Рамафоса
Президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника
01:50
НАТО УКРАЇНА
У НАТО зростає підтримка скасування ПДЧ на шляху вступу України в Альянс, - Politico
01:22
Бахмут. Супутникові знімки Maxar
РФ під Бахмутом та Вугледаром втратила більше військових, аніж у перші тижні війни, - Медіазона
00:59
вертоліт Алігатор
ЗСУ збили російський ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор"
00:54
Миротворці ООН
Влада Малі просить негайно вивести миротворців ООН з країни
00:49
Ексклюзив
Путін
Через початок українського контрнаступу Путін демонструє невпевненість, - Фейгін
00:28
медичний канабіс
В Албанії уряд підтримав легалізацію канабісу
00:08
Володимир Зеленський
Націоналізація банків підсанкційних власників: Зеленський підписав закон
2023, п'ятниця
16 червня
23:59
Інфографіка
Михайло Мудрик, збірна України
Відбір на Євро-2024: який вигляд має таблиця нашої групи після перемоги України в матчі проти Північної Македонії
23:42
Ексклюзив
ракета
Путін атакував Київ "кинджалами" під час візиту африканських лідерів, щоб принизити їхні народи, - військовий експерт Мусієнко
23:42
Оновлено
Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Збірна України здійснила камбек і перемогла Північну Македонію у відборі на Євро-2024
23:40
Збірна України, Північна Македонія - Україна, відбір Євро-2024
Північна Македонія - Україна 2:3: онлайн-трансляція відбіркового матчу Євро-2024
23:21
Резніков: домовилися зі Словаччиною та Чехією про закупівлю і ремонт БМП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV