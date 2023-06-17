Інформацію щодо наслідків обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Київщина: внаслідок атаки 16 червня пошкоджено понад 30 приватних будинків та господарчих споруд. З приватні будинки зруйновано.

Також внаслідок падіння уламків виникли займання лісової та трав’яної підстілки. Всі займання локалізовані.

Чернігівщина: за добу армія РФ завдала мінометних та артилерійських 8 обстрілів по Новгород-Сіверському району. У селі Семенівської громади через мінометний обстріл сталася пожежа у житловому секторі, згоріли 4 господарські споруди, пошкоджено житловий будинок. Без жертв.

Сумщина: вночі та зранку зафіксовано 10 обстрілів мінометних та артилерійських та обстрілів зі стрілецької зброї по прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області.

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади. За попередніми даними — без наслідків.

Також вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Дружбівська, Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Запорізька область: ворог завдав 99 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області: тричі атакував Гуляйпільське з БПЛА, здійснив 16 ударів з РСЗВ по Новоданилівці, Гуляйполю, Ольгівському, Чарівному та 78 артобстрілів по Оріхову, Гуляйполю, Новоандріївці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському та інших прифронтових селах.

Додалося ще 15 зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури.

Дніпропетровщина: вночі під вогнем артилерії знову опинилися Марганецька громада та Нікополь.

У місті пошкоджене комунальне підприємство, 8 приватних будинків, понівечені господарські споруди та лінії електропередач.

Армія РФ впродовж дня накривала Нікополь важкою артилерією. Через ворожі удари в місті пошкоджені 17 приватних будинків та 16 господарських споруд. Побиті 3 газопроводи і лінія електропередач.

Також відомо, що від поранень загинув 81-річний чоловік і постраждала жінка 78 років. У неї осколкове поранення.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населеному пункту Бударки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка.

Минулої ночі під час ворожого обстрілу с. Козача Лопань Харківського району, пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу отримав поранення та був госпіталізований чоловік.

Луганщина: вчора рашисти відкривали вогонь уздовж усієї лінії фронту. Під артилерійські та мінометні удари потрапили Новоселівське, Стельмахівка, Невське та Білогорівка.

Донеччина: вчора росіяни обстріляні 9 населених пунктів, серед яких: Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Авдіївка, смт Велика Новосілка, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, с.Богоявленка, Торецьк.

Пошкоджено 4 житлових будинки, господарча споруда, 2 магазини, школа. Одна людина загинула.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також ввечері ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 75 обстрілів, з них по Херсону — 9 обстрілів. Російські військові поцілили у райони 26 населених пунктів області.

Всього за добу внаслідок російської агресії 2 людини загинуло, 25 - дістали поранення.

Вчора російська армія масованим вогнем вкрила Херсон, – гатили по Таврійському мікрорайону, Корабельному району та центральній частині міста. Через обстріли пошкоджено медзаклад, дитсадок, супермаркет, житлові будинки, автівки, лінії електропередач. Внаслідок російських терористичних ударів поранення отримали 23 людини, серед них троє – це діти.

Також російська армія вкрила вогнем з реактивної та ствольної артилерії Новоберислав. Терористи били по житлових будинках, через влучання в одну з осель загинуло подружжя.

Також гатили й по Білозерці, поранено 37-річну жінку. У селищі Шляхове Бериславського району через російський обстріл житлового будинку постраждав 49-річний чоловік.