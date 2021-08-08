За добу українські пожежники врятували 2 села у Греції

Про це сьогодні, 8 серпня 2021 року, повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.



Врятовано два населених пункти - село Спатарі та село Метохи.



Йдеться про 27 житлових будинків, 1 культова споруда, 33 господарчі будівлі, 1 зерносховище, 1 притулок для собак, 54 вулики та стадо овець.



Рятувальна операція за участю українців продовжується.

Нагадаємо, 6 серпня Україна відправила 100 рятувальників для боротьби із пожежами у Греції.