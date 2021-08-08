За добу українські пожежники врятували 2 села у Греції
Протягом 7 серпня зведеним загоном ДСНС України чисельністю 100 осіб на території периферії "Спатарі" у Греції ліквідовано окремі осередки пожежі по фронту 2 тис. 250 м, глибиною до 200 м
Про це сьогодні, 8 серпня 2021 року, повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
Врятовано два населених пункти - село Спатарі та село Метохи.
Йдеться про 27 житлових будинків, 1 культова споруда, 33 господарчі будівлі, 1 зерносховище, 1 притулок для собак, 54 вулики та стадо овець.
Рятувальна операція за участю українців продовжується.
- Нагадаємо, 6 серпня Україна відправила 100 рятувальників для боротьби із пожежами у Греції.
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