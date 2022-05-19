За добу українські військові нанесли 90 уражень по позиціях РФ на Південному напрямку

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

Зазначають, що у Чорному морі маневрують 2 загони бойових кораблів, які блокують українські порти. На 4 кораблях є готові до застосування понад 30 крилатих ракет.

Додають, що в Херсонській та Миколаївській областях готується "престур" для російських та іноземних засобів масової інформації. Вони відвідають Херсон, Нову Каховку, Скадовськ, Армянськ. Для ЗМІ запланували зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрацію фейкових доказів, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів.

У Запорізькій області російська артилерія обстріляла населені пункти Оріхове, Гуляйполе та Преображенку.

Президент Володимир Зеленський відзначив, що у Росії вже не залишилось великого запасу ракет після того, як вони випустили по Україні більше ніж 2 тис. одиниць

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