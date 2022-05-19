За добу українські військові нанесли 90 уражень по позиціях РФ на Південному напрямку
Ракетно-артилерійські підрозділи України разом з авіацією впродовж 18 травня завдали 90 уражень по ворожих позиціях. Внаслідок цього армія РФ втратила 20 військових, самохідні артустановки, автомобільну та броньовану техніку
Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
Зазначають, що у Чорному морі маневрують 2 загони бойових кораблів, які блокують українські порти. На 4 кораблях є готові до застосування понад 30 крилатих ракет.
Додають, що в Херсонській та Миколаївській областях готується "престур" для російських та іноземних засобів масової інформації. Вони відвідають Херсон, Нову Каховку, Скадовськ, Армянськ. Для ЗМІ запланували зустріч із призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрацію фейкових доказів, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів.
- У Запорізькій області російська артилерія обстріляла населені пункти Оріхове, Гуляйполе та Преображенку.
- Президент Володимир Зеленський відзначив, що у Росії вже не залишилось великого запасу ракет після того, як вони випустили по Україні більше ніж 2 тис. одиниць
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