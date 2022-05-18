Зеленський: Більш ніж 2 тис. ракет, які РФ випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу. Далі – тільки залишки
Президент Володимир Зеленський відзначив, що у Росії вже не залишилось великого запасу ракет після того, як вони випустили по Україні більше ніж 2 тис. одиниць
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
"Сьогодні один з представників російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет. Звертає на себе увагу той факт, що їм знадобилось економити ракети і якось це пояснювати. Тобто, більш ніж 2 тис. ракет, які Росія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто, далі – тільки залишки", - сказав президент.
Володимир Зеленський також заявив, що всі вже побачили, як воює Росія - мародерство, стара радянська броня і заборонені фосфорні бомби.
"У пропаганді нацистської Німеччини був такий термін "вундерваффе". Чудозброя. Чим ясніше ставало, що у них немає шансів у війні, тим більше було пропагандистських розмов про дивовижну зброю, яка буде нібито такою потужною, що забезпечить перелом у війні. І ось бачимо, що на третьому місяці повномасштабної війни Росія пробує знайти свою "вундерваффе". Нібито лазерну. Це все точно свідчить про повний провал вторгнення", - йдеться у зверненні Зеленського.
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