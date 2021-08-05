За добу в Україні зафіксували понад тисячу випадків коронавірусу
4 серпня в Україні виявили 1 052 випадки COVID-19
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.
Учора 532 людини потрапили до лікарень, 25 людини померли, одужало – 542 особи;
З початку пандемії:
◾️ захворіло – 2 256 397 осіб;
◾️ одужало – 2 188 815 осіб;
◾️ померли – 53 049 людини;
Найбільшу кількість випадків виявили у Києві - 187 випадків, Одеській - 75, Запорізькій - 62, Харківській - 59 та Вінницькій - 57 областях.
- 3 серпня в Україні виявили 984 нових випадків коронавірусу.
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