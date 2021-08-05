За добу в Україні зафіксували понад тисячу випадків коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.



Учора 532 людини потрапили до лікарень, 25 людини померли, одужало – 542 особи;



З початку пандемії:

◾️ захворіло – 2 256 397 осіб;

◾️ одужало – 2 188 815 осіб;

◾️ померли – 53 049 людини;



Найбільшу кількість випадків виявили у Києві - 187 випадків, Одеській - 75, Запорізькій - 62, Харківській - 59 та Вінницькій - 57 областях.

3 серпня в Україні виявили 984 нових випадків коронавірусу.