За минулу добу в Україні зафіксували майже тисячу нових випадків COVID-19
3 серпня в Україні виявили 984 нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.
Серед нових хворих - 59 дітей та 48 медпрацівників.
3 серпня госпіталізували 572 людини: 43 особи померло, одужало 570 осіб.
З початку пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 255 345 осіб;
◾️ одужало – 2 188 273 особи;
◾️ летальних випадків – 53 024;
За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.
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