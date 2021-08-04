За минулу добу в Україні зафіксували майже тисячу нових випадків COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.



Серед нових хворих - 59 дітей та 48 медпрацівників.



3 серпня госпіталізували 572 людини: 43 особи померло, одужало 570 осіб.



З початку пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 255 345 осіб;

◾️ одужало – 2 188 273 особи;

◾️ летальних випадків – 53 024;



За добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Києві (236), Донецькій (91), Харківській (75), Херсонській (71) та Дніпропетровській (64) областях.

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