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За добу ворог обстріляв вісім областей України: п'ятеро людей поранені

1 вересня, 2023 п'ятниця
11:03
Війна з Росією вбивство діти війна

За минулу добу, 31 серпня, російські війська гатили по восьми областях України. Унаслідок обстрілів уражень зазнало щонайменше п'ятеро мирних жителів

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу — 7 обстрілів (37 вибухів). Ворог обстрілював прикордоння із гранатометів, мінометів. Обстріл — по території Корюківського, Новгород-Сіверського районів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 4 обстріли прикордоння. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигинська, Краснопільська, Хотінська громади. Попередньо — без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Учора протягом дня рашисти здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 167 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Путивльська, Краснопільська, Хотінська, Есманська, Великописарівська, Шалигинська громади.

Кіровоградська область: під час ранкової тривоги сьогодні зранку в небі над Кіровоградщиною збили крилату ракету. Руйнувань, загиблих та травмованих немає.

Дніпропетровщина: вночі агресор обстріляв Великомихайлівську громаду, що на Синельниківщині. Пошкоджена лінія електропередач. По цій громаді знову цілив вранці. Спрямував свою артилерію і на Нікопольський район. Поцілив по Марганецькій ТГ. Наслідки атак уточнюються. Попередньо — минулося без загиблих та поранених.

Учора вдень ворог обстріляв Нікополь з важкої артилерії. Снаряди пошкодили 4 приватні будинки, господарську споруду, 2 лінії електропередач та газогін. Люди вціліли. 

Запорізька область: за минулу добу від терору рашистів постраждав 21 населений пункт.
83 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Залізничного, Роботиного, Білогір'я, Червоного, П'ятихаток, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл Запорізької області.

Також ворог здійснив чотири БПЛА-атаки по Оленівці, Білогір'ю, Новодарівці та Кам'янському, а також вісім РСЗВ-обстрілів по Гуляйполю, Темирівці, Новодарівці й Кам'янському. Унаслідок артилерійських ударів по Гуляйполю травмовано 52-річну жінку та 67-річного чоловіка, крім цього поранення отримав чоловік 59 років, який потрапив під артобстріл в Оріхові; всіх доставлено в лікувальну установу. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Харківщина: минулої доби на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Борова, Куп’янськ, Кислівка. Унаслідок ударів по центральній частині м. Куп’янськ — території автовокзалу, центрального ринку — пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній.

По селі Чернещина Борівської громади Ізюмського району відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми. Минулося без постраждалих. 

У селі Западне Дворівчанської громади через обстріли окупантів горів житловий будинок. Постраждалих немає. А в селі Копанки Борівської громади внаслідок обстрілу КАБ-ами було пошкоджено житловий будинок, контузію отримав 49-річний мирний житель.

Луганщина: учора від ворожих атак постраждали Новоєгорівка та Білогорівка. Також Невське та Твердохлібове потрапили під артилерійський вогонь росіян. За добу противник здійснив 158 обстрілів - це 553 снаряди.

Донеччина: минулої доби рашисти обстріляли 15 населених пунктів: Авдіївка, Часів Яр, Велика Новосілка, Зарічне, Райське, Щербинівка, Мемрик, Мирне, Неліпівка, Новокалинове, Новоукраїнка, Урожайне, Успенівка, Шахтарське, Шевченко.

  • Російська окупаційна армія у ніч на 30 серпня обстріляла місто Курахове та село Богатир Донецької області, унаслідок чого загинули двоє цивільних, ще семеро людей зазнали поранень.
  • У ніч проти 31 серпня російські терористи обстріляли селище Мирне Слов'янської громади Донецької області. Унаслідок атаки загинув чоловік.  
російська армія
Луганщина
Сумщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
Авдіївка
Запорізька область
Нікополь
Харківщина
Урожайне
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