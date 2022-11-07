За добу загарбники на Донбасі вбили цивільного та поранили ще п'ятьох
На Донеччині окупаційні війська вбили 1 цивільного, ще 5 зазнали поранень протягом 6 листопада
Про це передає очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
"Росія вбиває цивільних! За 6 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Бахмуті. Ще 5 людей в області отримали поранення", - зауважив він.
Від початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1165 цивільних, поранені - 2548 людей.
Проте наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Станом на 7 листопада ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Проте зЗа минулу добу, 6 листопада, ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Ямполя, Андріївки, Красногорівки, Мар’їнки, Павлівки, Водяного, Новомихайлівки та Білогорівки.
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