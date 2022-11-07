РФ наступає на трьох напрямках, проте ЗСУ відбили ворожі атаки на 8 напрямках

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках та намагається утримати тимчасово захоплені території. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Стукалівка, Попівка і Ворожба Сумської області. Окрім того, окупанти задіяли ударні дрони

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Стукалівка, Попівка і Ворожба Сумської області. Окрім того, окупанти задіяли ударні дрони на Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілеча;

– з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілеча; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Серебрянка, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка, Спірне та Верхньокам’янське

– з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Серебрянка, Невське, Макіївка, Білогорівка, Площанка, Спірне та Верхньокам’янське на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Майорськ, Часів Яр, Кліщіївка та Зеленопілля

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Опитне, Майорськ, Часів Яр, Кліщіївка та Зеленопілля на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Опитне

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Опитне на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільське, Ольгівське, Дорожнянка, Новопіль, Щербаки, Новоданилівка, Времівка та Павлівка

На Південнобузькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Благодатне, Давидів Брід, Дудчани, Мирне, Нова Кам’янка та Правдине. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 20 вильотів.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби, 6 листопада, завдала по ворогу 22 удари.

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