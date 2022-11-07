Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА.

Своєю чергою воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.

Українське військо завдало удару по району зосередження техніки ворога у Горлівці, а в Лисичанську уразило підрозділ батальйону "Ахмат".

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