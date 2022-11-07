Українська авіація уразила 20 районів зосередження російських солдатів і техніки за добу
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби, 6 листопада, завдала по ворогу 22 удари
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Так, під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони противника.
Українські підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА.
Своєю чергою воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об’єкти противника.
- Українське військо завдало удару по району зосередження техніки ворога у Горлівці, а в Лисичанську уразило підрозділ батальйону "Ахмат".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе