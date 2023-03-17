Протягом доби ЗСУ ліквідували 760 росіян, 13 бронемашин і гелікоптер
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 163 320 військових, 6823 бронемашини, 3506 танків, 305 літаків та 290 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3506 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 6823 (+13)
- артилерійських систем – 2552 (+13)
- РСЗВ – 504 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 265 (+0)
- літаків – 305 (+0)
- гелікоптерів – 290 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+0)
- крилатих ракет ‒ 907 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5401 (+7)
- спеціальної техніки ‒ 258 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на 5 напрямках, а також уразили 5 пунктів управління, ЗРК і райони скупчення військ РФ.
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