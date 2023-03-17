Про це повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 163 320 (+760) осіб ліквідовано

танків ‒ 3506 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 6823 (+13)

артилерійських систем – 2552 (+13)

РСЗВ – 504 (+1) од.

засобів ППО ‒ 265 (+0)

літаків – 305 (+0)

гелікоптерів – 290 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2145 (+0)

крилатих ракет ‒ 907 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5401 (+7)

спеціальної техніки ‒ 258 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на 5 напрямках, а також уразили 5 пунктів управління, ЗРК і райони скупчення військ РФ.