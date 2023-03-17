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Головна війна з Росією У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати громадянам без документів РФ, - Генштаб

У Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати громадянам без документів РФ, - Генштаб

17 березня, 2023 п'ятниця
07:35
війна з Росією окупанти

Ворог протягом 16 березня здійснив понад 70 атак на 5 напрямках, які вдалося відбити ЗСУ. А в Мелітополі окупаційна влада заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ

Про це у ранковому зведенні 17 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Продовжується примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Мелітополь, російська окупаційна влада, разом з представниками російської федеральної податкової служби, заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. 

А його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.

В окупований Олешківський район Херсонщини на лікування привезли понад 20 важкопоранених росіян

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Олешківської районної лікарні тимчасово зайнятої території Херсонської області, на лікування привезли понад 20 важкопоранених окупантів.

Сили оборони за добу відбили понад 70 ворожих атак на 5 напрямках

Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. 

Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак.

Ворог завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів по Україні

За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. 

Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено 6 цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Високою залишається вірогідність російських ракетних ударів по всій території України.

ЗСУ уразили 5 пунктів управління, ЗРК і райони скупчення військ РФ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. 

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 

На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. 

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Хрінівка, Єліне і Тимоновичі Чернігівської області; Старикове, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське на Сумщині, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Стрілеча, Красне, Мороховець, Огірцеве, Мала Вовча, Мілове, Обухівка, Новомлинськ, Кутьківка та Шевченкове.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. 

Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка - Луганської та Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. 

Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине та Олександро-Шультине Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак ворог здійснив в районі Мар’їнки – 12. Усі - відбито. 

Ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Парасковіївка, Новобахмутівка, Авдіївка, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Преображенка, Степове та Новосілка Запорізької області; Михайлівка, Новоолександрівка, Качкарівка, Милове, Одрадокам’янка, Миколаївка Херсонської області та місто Херсон.

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