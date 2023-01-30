За добу ЗСУ знищили 490 окупантів, чотири танки та три бронемашини

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 30 січня 2023 року РФ втратила:

особового складу ‒ близько 126 650 (+490) осіб,

танків ‒ 3201 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од,

артилерійських систем – 2196 (+1) од,

РСЗВ – 453 (+0) од,

засоби ППО ‒ 221 (+0) од,

літаків – 293 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 199 (+0).

Нині остаточні дані уточнюються.

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують у Генштабі.

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