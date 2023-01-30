За добу ЗСУ знищили 490 окупантів, чотири танки та три бронемашини
За час повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 126,6 тис. окупантів, 3201 танк і 6369 бронемашин
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 30 січня 2023 року РФ втратила:
- особового складу ‒ близько 126 650 (+490) осіб,
- танків ‒ 3201 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6369 (+3) од,
- артилерійських систем – 2196 (+1) од,
- РСЗВ – 453 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
- літаків – 293 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1947 (+0),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5041 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 199 (+0).
Нині остаточні дані уточнюються.
"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголошують у Генштабі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 42.56Продаж 43.55
- Актуальне
- Важливе