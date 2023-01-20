За добу ЗСУ знищили 770 солдатів РФ, 6 бойових бронемашин і 3 танки
За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 119 300 військових, 3139 танків і 6241 бойову бронемашину
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 119 300 (+770) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3139 (+3) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6241 (+6) од.
- артилерійських систем – 2129 (+7) од.
- РСЗВ – 442 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од.
- літаків – 287 (+0) од.
- гелікоптерів – 277 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1886 (+4)
- крилаті ракети ‒ 749 (+0)
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) од.
- спеціальна техніка ‒ 190 (+0)
Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.
- 19 січня ЗСУ уразили 29 районів скупчення загарбників та відбили атаки в районах 16 населених пунктів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.88
Купівля 39.88Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.09Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе