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Росія готується до прихованої мобілізації в окупованому Криму, а ЗСУ відбили атаки в 16 містах і селах, - Генштаб

20 січня, 2023 п'ятниця
07:36
війна з Росією російська армія, мобілізація

Українське військо відбило атаки РФ у 16 населених пунктах, зокрема Бахмуті, Соледарі й Мар'їнці.  А на тимчасово окупованих територіях Криму Росія готується до прихованої мобілізації місцевих жителів

Про це у ранковому зведенні 20 січня передає Генштаб ЗСУ.

Так, на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим Росія готується до прихованої мобілізації. Зокрема, у місті Севастополь, виклики до військових комісаріатів розпочали надходити IT-спеціалістам, фінансовим працівникам та іншим фахівцям, які мали бронь від мобілізації.

У Новопскові на Луганщині окупанти розгорнули "польовий шпиталь" на території пологового будинку

Зазначається, що ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування свої поранених військових. 

Так, у Новопскові Старобільського району Луганської області, в приміщенні місцевого пологового будинку окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують понад 300 військовослужбовців та найманців приватної військової компанії Вагнера.

ЗСУ уразили 29 районів скупчення загарбників та відбили атаки в районах 16 населених пунктів

Авіація Сил оборони протягом минулої доби, 19 січня, завдала 21 удару по районах зосередження ворога та 7 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. 

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 6 пунктів управління, 8 районів зосередження ворога та склад боєприпасів окупантів.

Також українські воїни знищили три БПЛА типу "Ланцет-3".

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Диліївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда, Новосілка Донецької області та Мала Токмачка і Степове на Запоріжжі.

Росія завдала 9 ракетних і 23 авіаційних удари по Україні протягом доби

Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари та здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах.

Росіяни наступають по двох напрямках, на чотирьох - обороняються

Ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському - обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. 

Втім, під виглядом спільних з Білоруссю навчань, Росія нарощує авіаційне угруповання. 

Ворог обстріляв з артилерії райони Тимофіївки Сумської області та Ветеринарного, Стрілечої, Зеленого, Стариці, Вовчанська, Вільчі, Бударок, Красного Першого, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянське, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове, Стельмахівка і Вишневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Кремінної, Діброви та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка і Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам’янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв Вугледар, Богоявленку, Золоту Ниву, Велику Новосілку і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Качкарівку, Республіканець, Тягинку, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Інгулець, Херсон, Благовіщенське та Розлив.

  • Раніше Інститут вивчення війни спрогнозував, що російський наступ на територію України з Білорусі може бути наприкінці 2023 року, восени.

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