За ДТП має бути жорстка система покарань, бо наше суспільство безвідповідальне, - Портников
Причиною збільшення кількості смертельних аварій на українських автошляхах є відсутність відповідального ставлення водіїв до Правил дорожнього руху (ПДР). Отже, державі слід посилювати покарання за їх порушення. Іншого виходу немає
В цьому впевнений громадський діяч, публіцист та журналіст Віталій Портников, про що він заявив в етері Еспресо.TV.
"З'являється елемент безкарності, і якщо суспільство не відповідає, не має власної відповідальності - це ж усього стосується, вакцинації, й чого хочете, - то воно просто радіє, що його ніхто не карає. Суспільство ж як маленька дитина: все, можна робити все, що тобі заманеться. І тоді починається те, що починається.
Я завжди казав, що Патрульна поліція є дуже важливою реформою одночасно з виховуванням відповідальності суспільства. По-перше, камери на дорогах. По-друге, збільшуйте штрафи. По-третє, відбирайте права", - пояснив Портников.
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"По-четверте, показуйте приклад на собі", - доповнила слова Портникова співведуча програми Марія Гурська.
"Звичайно. Тобто має бути така жорстка система покарань, яка раз і назавжди відівчить людей порушувати Правила дорожнього руху. В іншому разі, якщо немає палиці у вигляді ДАІ, цього радянського рудименту, і немає суспільства, яке несе якусь відповідальність, то, звичайно, дороги стають смертельним експериментом", - наголосив Віталій Портников.
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