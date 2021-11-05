В Україні від початку року понад 30 неповнолітніх стали винуватцями ДТП

Про це вона заявила в етері одного з телеканалів під час обговорення нещодавньої смертельної аварії за участі підлітка в Харкові, передає РБК-Україна.



Венедіктова зазначила, що за 2021 рік неповнолітні водії спричинили 35 ДТП.



"Трохи статистики за цей рік. 35 неповнолітніх скоїли ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом. І 800 дітей стали потерпілими", - наголосила вона.



Також, за її словами, за 2021 рік у ДТП загинуло 2,5 тис. людей.

Раніше повідомляли, що в Харкові 16-річний водій Микола Харківський влетів у інше авто - одна людина загинула, ще три - постраждали.

Згодом, суд заарештував Миколу Харківського, підозрюваного у спричиненні смертельної ДТП, на 60 діб без права на заставу.

Пізніше, підозрюваний відмовився добровільно здати кров на аналіз.

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