За два дні опитування в застосунку "Дія" пройшли понад 200 тис. українців

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.



Узяти участь в громадських опитуваннях у "Дії" можуть громадяни України віком від 14 років. Користувачам додатку пропонуватимуть до 10 варіантів відповіді, їх можна обрати лише один раз і не можна змінити відповідь.



Відповідно до постанови уряду, опитування в "Дії" стосуватимуться "ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя".



Мінцифри повинно забезпечити проведення громадських опитувань в "Дії" протягом трьох місяців з ухвалення постанови.

Нагадаємо, 9 лютого Зеленський презентував послугу опитування у "Дії".

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