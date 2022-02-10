За два дні опитування в застосунку "Дія" пройшли понад 200 тис. українців
З 8 лютого, коли в застосунку "Дія" з’явилися громадські опитування, їх пройшли вже понад 200 тис. українців
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Узяти участь в громадських опитуваннях у "Дії" можуть громадяни України віком від 14 років. Користувачам додатку пропонуватимуть до 10 варіантів відповіді, їх можна обрати лише один раз і не можна змінити відповідь.
Відповідно до постанови уряду, опитування в "Дії" стосуватимуться "ініціатив, спрямованих на вирішення питань державного управління у різних сферах суспільного життя".
Мінцифри повинно забезпечити проведення громадських опитувань в "Дії" протягом трьох місяців з ухвалення постанови.
- Нагадаємо, 9 лютого Зеленський презентував послугу опитування у "Дії".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.76
Купівля 27.76Продаж 28.03
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе