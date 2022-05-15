За два тижні у Харкові запрацює метро

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю "Факти ICTV", пише журналістка Тетяна Доцяк у фейсбук.

"Сьогодні нам дають висновок, що метроміст поки що в нормальному стані і через нього можна пропускати поїзди метрополітену. Тому, я думаю, тиждень, півтори, два та перші поїзди вже почнуть ходити по метрополітену", – цитує вона Терехова.

Людей, що мешкають на станціях метрополітену, ​​переселятимуть до гуртожитків уже з 16 травня, зазначив міський голова Харкова.

"Людей ми переселятимемо, щоб найближчим часом почати запускати лінії метрополітену", – зауважив Ігор Терехов.

Нагадаємо, на Харківщині газопостачання відновили для 14,5 тис. споживачів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb