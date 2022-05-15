За два тижні у Харкові запрацює метро
Харківське метро можна буде запустити за тиждень-два
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю "Факти ICTV", пише журналістка Тетяна Доцяк у фейсбук.
"Сьогодні нам дають висновок, що метроміст поки що в нормальному стані і через нього можна пропускати поїзди метрополітену. Тому, я думаю, тиждень, півтори, два та перші поїзди вже почнуть ходити по метрополітену", – цитує вона Терехова.
Людей, що мешкають на станціях метрополітену, переселятимуть до гуртожитків уже з 16 травня, зазначив міський голова Харкова.
"Людей ми переселятимемо, щоб найближчим часом почати запускати лінії метрополітену", – зауважив Ігор Терехов.
- Нагадаємо, на Харківщині газопостачання відновили для 14,5 тис. споживачів.
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